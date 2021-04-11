إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

شهد طريق أبو سمبل عند الكيلو 220، حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي.وتحركت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بطريق أبو سمبل الكيلو 220، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وتحرك سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.