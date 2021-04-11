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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:17 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
فاتن غلاب
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قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، جولة تفقدية لبعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية، رافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

واطلع الرئيس التونسي، خلال جولته، على خصوصيات بعض المواقع التاريخية والدينية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل بعد ظهر أمس الجمعة، بمطار القاهرة، نظيره التونسي، وذلك في إطار زيارة رسمية له لمدة ثلاثة أيام.
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)
الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)

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