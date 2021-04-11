أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11-4-2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:20 ص
الدستورطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أهم التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر تطورات أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر.
ونقدم لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، وتمثل أسعار العملات أهمية للقارىء المصري والعربي بشكل يومي، ويضم التقرير أسعار العملات التالية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
نستعرض لكم خلال التقرير أخر التحديثات بحسب سعر الصرف اليومي، داخل البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالتالي:
ونقدم لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، وتمثل أسعار العملات أهمية للقارىء المصري والعربي بشكل يومي، ويضم التقرير أسعار العملات التالية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١
نستعرض لكم خلال التقرير أخر التحديثات بحسب سعر الصرف اليومي، داخل البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالتالي: