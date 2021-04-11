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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11-4-2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:20 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أهم التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر تطورات أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر. 

ونقدم لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، وتمثل أسعار العملات أهمية للقارىء المصري والعربي بشكل يومي، ويضم التقرير أسعار العملات التالية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي". 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١


نستعرض لكم خلال التقرير أخر التحديثات بحسب سعر الصرف اليومي، داخل البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالتالي:

سعر الدولار  الأمريكي اليوم

وصل الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم، عند الشراء ١٨.٥٥٢٢ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٨.٧٤٤٨ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ سعر الين الياباني، اليوم، عند الشراء ١٤.٢٣١١ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٤.٤٣٩ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل الريال السعودى، اليوم، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى بنك مصر

بلغ الدولار الأمريكى، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل اليورو الأوروبي، اليوم، عند الشراء ١٨.٥٦١٦ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٧٦٢١ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

بلغ سعر الريال السعودي، اليوم، عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.١٩٧ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٦٥٨ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٦ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٥٣ جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، عند الشراء ٢١.٣٨١٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٢١.٦٤٢٥ جنيه مصري.

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