«القوى العاملة» تطلب عمال نظافة من الجنسين لإحدى شركات دمياط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات النظافة بدمياط، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال نظافة، من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 50 سنة، والعمل 8 ساعات بنظام الورديات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01028991399، والتواصل مع المدير المسئول جمال ناجي، أو مرفت خالد، أوالتوجه لمقر الشركة في دمياط، بجوار مديرية الصحة.