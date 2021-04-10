انطلاق فعاليات ليالى الوصال فى نسختها الـ48 بالمغرب

أنطلقت منذ قليل فعاليات ليالي الوصال في نسختها الـ48 عبر البث المباشر على صفحة مؤسسة الملتقى عبر الإنترنت، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والشيوخ والباحثين والمفكرين الذين يشاركون من عدد كبير من الدول.وبدأت الفعاليات في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، حيث تم بث تلاوة عطرة من القرآن الكريم وختم الأذكار، ويعقبها بث باقي الفعاليات الخاصة بليلة الوصال الـ 48 دقيقة، والتي تعرف مشاركة مجموعة من العلماء والدكاترة الأجلاء، إلى جانب نخبة من المقرئين والمادحين من داخل المغرب وخارجه.ويشارك الدكتور منير القادري البودشيشي في فعاليات هذه الليلة، حيث سيتحدث عن فضل ليالي الوصال في نشر الفكر الصوفي ومحاربة الأفكار المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا في العديد من الأقطار والبلدان، وكيف أن الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى ساهمتا في نشر الوعي والفكر الديني الصحيح.