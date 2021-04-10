أحدث إطلالة لملكة جمال مصر (صور)

خضعت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، آلاء عاطف، لأحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".تألقت آلاء عاطف، بجامبسوت أنيق، فضي اللون، مزين بالشراشيب والترتر، مكشوف الأكمام، ونسقت معه حذاء ذو كعب عالى، لونه أوف وايت.من الناحية الجمالية اعتمدت على حمرة للوجنتين وردية، ووضعت حمرة شفاه قوية، وجعلت شعرها الطويل الأسود منسدلًا على أكتافها، ليناسب إطلالتها.من هى آلاء عاطف؟هى من حصدت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، بعد أن تنافست مع 26 متسابقة أخرى على اللقب فى المسابقة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتورة أمال رزق كرئيسة لجنة التحكيم، مع 3 سفراء من دول مختلفة، وعدد من ملكات جمال مصر السابقات.