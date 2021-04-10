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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انكماش حركة استيراد مصر من العرب خلال 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 11:23 م
حركة استيراد مصر
حركة استيراد مصر من العرب
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انقطاع الواردات بين مصر وأربعة دول عربية مطلع العام الحالى 2021، وهى فلسطين وجيبوتى وجزر القمر وموريتانيا حيث سجلت فاتورة الاستيراد منهم قيمة صفرية.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن إجمالى واردات مصر من الدول العربية انكمشت إلى حدود 767.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.7 مليار دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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