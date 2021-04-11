تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا فى أسوان

سجلت محافظة أسوان 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، كما توجد 9 حالات تابعة لدولة السودان الشقيقة.وتوافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا ''الإصابة والاشتباه''، حيث تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعلاجهم ومتابعتهم باستمرار، ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعون نفس البرتوكول العلاجي.