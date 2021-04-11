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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا فى أسوان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:01 ص
كورونا فى أسوان
كورونا فى أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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سجلت محافظة أسوان 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، كما توجد 9 حالات تابعة لدولة السودان الشقيقة.

وتوافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا ''الإصابة والاشتباه''، حيث تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعلاجهم ومتابعتهم باستمرار، ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعون نفس البرتوكول العلاجي.

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