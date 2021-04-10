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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة شعاع نور 2 تجرى الكشف على 800 شخصًا بأبوالريش بأسوان

السبت 10/أبريل/2021 - 11:19 م
قافلة شعاع نور
قافلة شعاع نور
أسوان_إسراء توفيق
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أنهت قافلة شعاع نور 2 أعمالها، اليوم السبت، للكشف الطبي على العيون وأجواء العمليات الجراحية، لأهالي نجع الشيمة بقرية أبوالريش قبلي من محدودي الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا، والتي تنظمها جمعية سوا للتنمية والتدريب بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية بأسوان.

قال شاذلي محمود حامد، رئيس مجلس الإدارة لجمعية سوا للتنمية والتدريب بأسوان، إنه بعد نجاح مبادرة شعاع نور الأولى، بدأت الجمعية في تنفذ شعاع نور 2، حيث أجريت أعمال القافلة الطبية للكشف على العيون للأسر من محدود الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءًا، وأن تتم هذه القافلة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية، لتوفير المساعدات للأسر، بعد إجراء البحث الإجتماعي عنهم، والتحقق من مدى أحقيتهم للحصول على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وأضاف أن القافلة الطبية استهدفت للكشف على العيون داخل القرية ما يقرب من 800 شخصًا، وتم من خلالها صرف العلاج وأجراء مقاسات النظارات الطبية بالمجان، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الكشوفات تم تحديد 350 حالة منهم سيتم إجراء عمليات جراحية بالعيون لهم، وتشمل العمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وقنوات دمعية وتجميل وذلك علي أيدي أستشاريين متخصصين في هذا المجال.

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