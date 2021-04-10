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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينيفر لوبيز تتألق فى إطلالة كاجول (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 11:34 م
النجمة جنيفر لوبيز،
النجمة جنيفر لوبيز،
سارة ساويرس
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تألقت النجمة جنيفر لوبيز، بإطلالة كاجول أنيقة، فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وهي جالسة على السلالم، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما حازت على إعجاب مئات الآلاف من المتابعين.

إطلالة كاجول لجنيفر لوبيز
اختارت جينيفر لوبيز، الظهور بإطلابة كاجول، عبارة عن توب كروب أبيض اللون، بدون أكمام، يكشف منطقة البطن، ونسقت معه بنطال رياضى أوف وايت، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من الإكسسوارات الذهبية البارزة، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتكون أكثر طبيعية، فيما جعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها.
جينيفر لوبيز تتألق
ماذا تفعل لوبيز فى العطلة الأسبوعية؟
كتبت جينيفر لوبيز اليوم، لأصدقائها، وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة على صورتها: "كن هادئا واعمل فى الويكئند" والتقطت مجموعة من الصور السيلفي لها أثناء عملها فى أيام العطلة.
جينيفر لوبيز تتألق

JLO لمستحضرات التجميل
وكانت النجمة جينيفر لوبيز، أطلقت علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة باسم JLO Beauty، العام الماضي، حيث شاركت مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة، كما نشرت أيضًا صورة عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليه أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".
 

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