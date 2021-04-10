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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة أكتوبر تستمع لأقوال ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشاب

السبت 10/أبريل/2021 - 11:15 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
حسام التمساح
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انتهت منذ قليل نيابة ٦ أكتوبر من الاستماع لأقوال الكابتن ربيع ياسين في البلاغ المقدم منه ضد طبيب منتخب الشباب لنشره أخبارا كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية في كاس شمال أفريقيا للشباب بتونس.

واستمعت النيابة لأقوال «ياسين» في البلاغ المقدمة منه ضد الكابتن رضا عبد العال في واقعة السب والقذف في حقه وعماد النحاس ومختار مختار.

وتقدم المحامي محمد رشوان المستشار القانوني للكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب أخبارا كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية في كاس شمال افريقيا للشباب بتونس.

وذكر البلاغ قيام وليد فاروق منظور عبد العليم، ويعمل طبيبا للمنتخب المصري للشباب، بأنه وعبر قناة إم بي سي (برنامج الحكاية) فوجی الشاكي بقيام “منظور” يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا لبعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر لتونس للمشاركة في المعترك الأفريقي المؤهل لكأس العالم مع علم المشكو في حقه بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية وكان الهدف من ذلك التشهير بالشاکي ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالأمر وهو ما يمثل أركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکي والنيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية، بالإضافة لنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بأن المشكو في حقه أكد أن المنتخب المصري لم يمتلك أموالا في الفندق ولم يكن لديه ميزانية، وكان من الممكن طرده من الفندق، مضيفا «الناس قالولنا كده ما ينفعش ”وفي موضع آخر” أنا دفعت فلوس المستشفى لما الكابتن ربيع يسن أصيب بكورونا" وفي موضع ثالث قرر ”لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس” ولعل ذلك وأقوال آخرى أدلى بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به إذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية عربية.

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