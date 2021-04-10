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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشافعى: توسعات اقتصادية بين مصر وتونس فى المستقبل

السبت 10/أبريل/2021 - 11:13 م
الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي
علا العلاف
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قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، إن هناك تقارب اقتصادي كبير يين مصر وكافة الدول العربية خاصة تونس، وذلك في ظل التعاون في عدد من الملفات على رأسها حركة تجارة السلع والخدمات وخامات الإنتاج، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف «الشافعي» فى تصريح لـ«الدستور»، أنه في المستقبل ربما نجد أن هناك مزيد من التعاون فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات في ملفات سياسية واقتصادية، وهذا الملف غاية الأهمية، وكذلك التعاون بين البلدين فيما يتعلق بملف التنسيق العربي حول اتخاذ موقف موحد تجاه ملف سد النهضة والذى يخلق تكاتف عربي موحد لدعم مصر والسودان.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن توجهات مصر الاقتصادية تؤكد على النظرة المستقبلية لصانعي القرار الاقتصادي في مصر للتوجه نحو الاقتصاديات العربية، وكذلك يشير إلى مساعي مصر للاستفادة من تجارب كافة الدول ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصري، وعدم اقتصار التعاون الاقتصادي على دولة دون غيرها لذلك تسعى مصر دائما لتعميق التعاون الاقتصادي مع تونس.

وأكد أن مصر في حاجة ماسة إلى أن تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها الجهات المختلفة في الدولة سواء مع تونس أو أي دولة أخرى، خاصة المجموعة الاقتصادية وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها الحكومة بكل هيئاتها وبالتحديد الاتفاقيات التي تحتاج إلى جدول زمني من أجل تطبيقها، وذلك للحصول على عوائد هذه الاتفاقات، حتى نجني ثمار المشاركة في المحافل الدولية، خاصة الاتفاق مع الدول العربية في عدد من الملفات.

وأوضح أن مصر وقعت عددا كبيرا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية نتيجة النشاط الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن نحن فى أمس الحاجة إلى لجنة من أجل متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه بين مصر والدول الأخرى وعلى رأسها تونس، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري لمصر مع تونس يقترب من 600 مليون دولار سنويا وهو رقم ضعيف جدا قياسا على حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتونس ولابد من دعم جهود وعمل الأجهزة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة.

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