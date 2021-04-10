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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إقبال كبير على أسواق الفوانيس في السيدة زينب والغورية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:06 م
أسواق الفوانيس
أسواق الفوانيس
حسام عسل
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شهدت أسواق الفوانيس بميدان السيدة زينب ومنطقة الغورية بحي الأزهر إقبالا كثيفا في نهاية موسمه هذا العام، حيث رفع العديد من الباعة عنوان «تصفيات» في إشارة منهم لخفض الأسعار قبل ساعات من دخول الشهر الكريم الذي ينتظره الجميع.

قال فوزي علي أحد بائعي الفوانيس إن الموسم يبدأ من أواخر شهر رجب وطيلة شهر شعبان ورغم كون الموسم في نهايته إلا أن العديد من الزبائن لايزالون يقبلون على شراء الفوانيس في الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن البائعين يقومون بعمل خصومات تجذب الزبائن.

وأضاف أن حركة الشراء كانت مزدهرة هذا العام بعد حرمان المواطنين من شراء الفوانيس العام الماضي بسبب اجتياح فيروس كورونا وكان موسما مخيبا لأمال الباعة والمواطنين ليعوض كل منهم هذا العام ولايزال الحركة مستمرة ومن المتوقع أن تمتد إلى الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.

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