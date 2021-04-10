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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تسجل 9 حالات وفاة بكورونا في المستشفيات

السبت 10/أبريل/2021 - 11:05 م
كورونا في المستشفيات
كورونا في المستشفيات
كتب صلاح حسنى
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سجّلت القليوبية، وفاة 9 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا، السبت، بمستشفيات المحافظة من بينهم 4 سيدات.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى قها للعزل الصحي ومستشفى بنها العام سجّلا 4 حالات لكل منهما، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة.

أضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هم: س.م.ع، 63 سنة، من شبين القناطر، و"ف.ع.م، 54 سنة من مدينة شبين القناطر، و"غ.م.غ"، 67 سنة، من مدينة الخانكة و"أ.ع.أ"، 60 سنة، من مدينة شبرا الخيمة، وفي مستشفى بنها العام:"ج م إ " 63 سنة القناطر الخيرية، وأ ب أ " 80 سنة من مدينة بنها، و"ع.ع.ع"، 78 سنة، الرملة، و"ع.أ.أ"، 77 سنة بنها، أما المتوفى بمستشفى كفر شكر المركزي فهي "ن.ح.ي"، 76 سنة، شبين القناطر.

سجلت محافظة القليوبية، السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14730.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1167 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية “934 حالة، وبنها 4527 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1502 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1464 حالة، وشبين القناطر 1010 حالة، وطوخ 1973 وقليوب 1052 مدينة قها 94 وكفر شكر 841 حالات إصابة".

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