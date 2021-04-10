رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

اختراق شبكات تهريب المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 11:04 م
اختراق شبكات
اختراق شبكات
طباعة
ثغرات معينة يستغلها المهربون طوال الوقت في تنفيذ عمليات التهريب الجمركي عبر المنافذ المصرية منها تهريب مخدرات أو أدوية مطلوبة بكثرة، لذا تكرس الحكومة جهودها لملاحقة المخالفين للقانون.

في الأشهر القليلة الماضية، وسّعت تلك العصابات نشاطها للاتجار في الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، لتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، ما جعل نسبة تهريب المستلزمات الطبية مع ظهور الجائحة يشهد ارتفاعًا ماحوظًا.

"الدستور" أجرت في السطور التالية اتفاقية مع أحد المتورطين في بيع تهريب الدواء خارج مصر بطرق غير شرعية، لنثبت تورطه في التجارة المشبوهة التي تخص جائحة كورونا.

طرف الخيط كان داخل إحدى المجموعات السرية عبر تطبيق "تليجرام"، حيث ظهرت مجموعة من الأشخاص المتورطين في استغلال المستلزمات الطبية المتعلقة بكوفيد-19، تجري اتفاقات سرية بعيدًا عن أعيك الجهات الرقابية، لتهريب الدواء وبيعه بأسعار وهمية.

طلبنا من التاجر توفير كمية كبيرة من أدوية كورونا في أسرع وقت ممكن، وكان على رأسهم اللقاح الصيني وبعض العقاقير الأخرى مثل "أكتميرا"، وبالفعل أكد لنا توافرها لديه، وإمكانية تهريبهم خارج مصر بسهولة تامة.

أعرب التاجر عن مساعدته في تهريب هذه المستلزمات بطرق غير شرعية، ولم يتردد في توفيرها لنا خلال أيام قليلة، لتباع لنا بسعر الجملة طالما أن الكمية كبيرة، وبسؤاله عن الأسعار قال إن العبوة الواحدة تصل تكلفتها 15 ألف جنيه، لكن السعر الأخير بحسب حديثه عن الجملة سيكون 10 آلاف فقط.

أبلغنا أيضًا، أن المقابلة ستجرى خلال يومين من الاتفاقية، ليتم تسليم عربون قدره ٢٠ ألف جنيه، بعد أن يرسل إلينا تحديد الموقع "لوكيشن"، ومقابلة الشخص لتسليم المبلغ المتفق عليه، وهنا توقفنا عن تنفيذ باقي الاتفاقية حتى لا نقع تحت طائلة القانون.

تواصلنا بعد ذلك مع اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني الذي أوضح أن مصر تعد من الدول التي يسهل التهريب من خلال منافذها، فالأمر يتم عادة عن طريق الموانئ والمطارات، بعد أن يحملها أحد الركاب، أو يتم إرسالها عبر الجمارك.

"هناك ١٢٠٠ كيلو متر حدود مع ليبيا مفتوحة، و٩٨٠ كيلو متر مع السودان بجانب موانئ البحر الأحمر والمتوسط" يقول نور الدين إن تواجد المساحات الواسعة يعتبر أرض خصبة للمهربين، لكن الأجهزة الأمنية طورت من طرق مكافحة التهريب من خلال استخدام أجهزة كشف مثل أشعة (X-Ray) لملاحقة عناصر التهريب في كافة أماكنها.

وشدد الخبير الأمني على أبرز البضائع التي يتم تهريبها من مواد مخدرة ومستلزمات طبية، خاصة خلال الفترة الماضية بعد ظهور جائحة كورونا، ويكون أغلبها غير مطابق للمواصفات الطبية العالمية.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

أزمة بين الجزائر وفرنسا.. باريس متهمة بـ«الاستفزاز»

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة

«كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم