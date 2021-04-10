اختراق شبكات تهريب المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا

ثغرات معينة يستغلها المهربون طوال الوقت في تنفيذ عمليات التهريب الجمركي عبر المنافذ المصرية منها تهريب مخدرات أو أدوية مطلوبة بكثرة، لذا تكرس الحكومة جهودها لملاحقة المخالفين للقانون.في الأشهر القليلة الماضية، وسّعت تلك العصابات نشاطها للاتجار في الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، لتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، ما جعل نسبة تهريب المستلزمات الطبية مع ظهور الجائحة يشهد ارتفاعًا ماحوظًا."الدستور" أجرت في السطور التالية اتفاقية مع أحد المتورطين في بيع تهريب الدواء خارج مصر بطرق غير شرعية، لنثبت تورطه في التجارة المشبوهة التي تخص جائحة كورونا.طرف الخيط كان داخل إحدى المجموعات السرية عبر تطبيق "تليجرام"، حيث ظهرت مجموعة من الأشخاص المتورطين في استغلال المستلزمات الطبية المتعلقة بكوفيد-19، تجري اتفاقات سرية بعيدًا عن أعيك الجهات الرقابية، لتهريب الدواء وبيعه بأسعار وهمية.طلبنا من التاجر توفير كمية كبيرة من أدوية كورونا في أسرع وقت ممكن، وكان على رأسهم اللقاح الصيني وبعض العقاقير الأخرى مثل "أكتميرا"، وبالفعل أكد لنا توافرها لديه، وإمكانية تهريبهم خارج مصر بسهولة تامة.أعرب التاجر عن مساعدته في تهريب هذه المستلزمات بطرق غير شرعية، ولم يتردد في توفيرها لنا خلال أيام قليلة، لتباع لنا بسعر الجملة طالما أن الكمية كبيرة، وبسؤاله عن الأسعار قال إن العبوة الواحدة تصل تكلفتها 15 ألف جنيه، لكن السعر الأخير بحسب حديثه عن الجملة سيكون 10 آلاف فقط.أبلغنا أيضًا، أن المقابلة ستجرى خلال يومين من الاتفاقية، ليتم تسليم عربون قدره ٢٠ ألف جنيه، بعد أن يرسل إلينا تحديد الموقع "لوكيشن"، ومقابلة الشخص لتسليم المبلغ المتفق عليه، وهنا توقفنا عن تنفيذ باقي الاتفاقية حتى لا نقع تحت طائلة القانون.تواصلنا بعد ذلك مع اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني الذي أوضح أن مصر تعد من الدول التي يسهل التهريب من خلال منافذها، فالأمر يتم عادة عن طريق الموانئ والمطارات، بعد أن يحملها أحد الركاب، أو يتم إرسالها عبر الجمارك."هناك ١٢٠٠ كيلو متر حدود مع ليبيا مفتوحة، و٩٨٠ كيلو متر مع السودان بجانب موانئ البحر الأحمر والمتوسط" يقول نور الدين إن تواجد المساحات الواسعة يعتبر أرض خصبة للمهربين، لكن الأجهزة الأمنية طورت من طرق مكافحة التهريب من خلال استخدام أجهزة كشف مثل أشعة (X-Ray) لملاحقة عناصر التهريب في كافة أماكنها.وشدد الخبير الأمني على أبرز البضائع التي يتم تهريبها من مواد مخدرة ومستلزمات طبية، خاصة خلال الفترة الماضية بعد ظهور جائحة كورونا، ويكون أغلبها غير مطابق للمواصفات الطبية العالمية.