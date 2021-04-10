خبير عقاري يؤكد أهمية تفعيل منظومة تصدير العقارات وتكويدها

قال الدكتور حسين جمعة الخبير العقاري وعميد الأكاديمية الإدارية العقارية، إن قطاع العقارات أصبح سلعة استراتيجية لها معايير ومواصفات التكويد الدولية الموحدة ومن هنا صار العقار سلعه متداولة على مستوى العالم ويدخل في البورصات العالمية.وأكد «جمعة» في تصريح لـ«الدستور» أهمية تفعيل منظومة تصدير العقار المصري والعمل على جذب الاشتراك في المعارض العقارية العربية والدولية، بجانب عمل حزمة من الحوافز والقوانين المحفزة للمطورين العقارين التي تؤدي لتشجيع الاستثمار العقاري للتصدير بجانب تطبيق الجودة الشاملة وأسس الهندسة في التصميم والتنفيذ والصيانة والإدارة.ونوه الخبير العقاري أن هناك شروط هامة لنجاح تصدير قطاع العقارات، وأهمها توحيد الكودات سواء كودات التصميم أو كودات اشتراطات التنفيذ وتكون متطابقة للمواصفات العالمية الأمريكية أو الإنجليزية أو الألمانية وهذا ما يقوم به المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، بجانب الاشتراطات والمواصفات الصناعية والتوحيد القياسي التابع لوزارة الصناعة والتجارة.