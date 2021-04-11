رئيس لجنة كورونا يحذر من برتوكولات السوشيال ميديا لعلاج الفيروس

الدواء يجب أن يكون تحت إشراف طبي فقط



تداول الأدوية لا يجب ألا من خلال الصيدلي لمنع ضرر أكبر



مع بداية الدخول في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وملاحظة الارتفاع البسيط في عدد المصابين، أصاب الذعر المواطنين لمحاولة تلافي الإصابة ما جعلهم يلجئون للحصول على أي أدوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت بغرض الشفاء من الفيروس باعتبارها بروتوكولات العلاج الموضوع تحت إشراف وزارة الصحة كما تزعم هذه الصفحات، أو بغرض الوقاية خوفًا من الإصابة.وحذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من لجوء بعض المواطنين إلى برتوكولات السوشيال ميديا لعلاج فيروس كورونا، وأدت إلى وفيات عديدة.وبالفعل أكد الدكتور سامح سمير، طبيب بحميات مستشفى أسوان، أن الكثير من المواطنين أصبحوا يلجئون إلى الاستعانة بالوصفات الطبية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، «على حد فهمهم أنها تقيهم من الإصابة بفيروس كورونا طالما أن العلاج أتى بنتيجة إيجابية مع زميل له أو صديق له فيحصل على هذه الأدوية لمنع إصابته».وأوضح «سمير» أنه كلما زادت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا تفشى الرعب في نفوس المواطنين ويجعلهم يتناولون أي أدوية للحؤول بين إصابتهم بكورونا، مشددًا على ضرورة التحذير من هذه العملية التي يمكن أن تسبب إخطار أكثر ضررًا من الإصابة بكورونا طالما أن حالة الشخص لا تستدعي هذه الأدوية.وأضاف أنه يجب ألا يحصل الشخص سواء مصاب بفيروس كورونا أو الشخص السليم على أي علاج إلا تحت إشراف طبي ولا يلتفت إلى الصفحات والمواقع التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج أنها لديها بروتوكول العلاج الذي يتم استخدامه وفقا الإرشادات وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا لأنها يمكن إلا تكون حقيقية لان الوزارة فقط والأطباء هم من يتصرفون هذا البروتوكول.وقال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، لهذا السبب وأكثر نحارب تداول وبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التطبيقات لما لها من خطر يصيب المواطنين يمكن أن يصل بهم إلى الوفاة، مؤكدًا أن هذه الأدوية التي يتم تداولها على هذه الصفحات هي أول مسمار في نعش الطب والصحة في مصر، وترك الباب مفتوح لهم للمتاجرة في المنشطات والفيتامينات وغيرها من الأدوية.وأكد أن أتداول الأدوية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية مخالف للقانون؛ لأن تداول الادوية لا يتم الا من خلال الصيدليات وتحت إشراف طبي من خلال روشتة من الطبيب المعالج.وأشار إلى أن الشعبة تحارب أي جهة تسعى لبيع الأدوية من خلال الإنترنت لما له من خطر على المريض، فمن الممكن أن يتسبب هذا العلاج المتداول لشخص في حدوث تعارض مع ما يتناوله أو يحصل عليه دائما يتسبب له في ضرر مضاعف في هذه الحالة يكون دور الصيدلي في استشارته عن طبيعة هذه الأدوية وفعاليتها وبديلها، حتى البديل يكون الصيدلي على دراية به لأنه يكون نفس المادة الفعالة المكون للعلاج أو من عائلتها وبالتالي يكون مقارب له، على عكس هذه الصفحات التي من الممكن أن تبيع علاج بديل يكون غير المعتاد للمريض.