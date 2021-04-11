سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11-4-2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 05:52 ص
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١، ولديكم خلال التقرير كل ما يحتاجة القارىء المصرى والعربي عن أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بحسب أخر تطورات السعر المصرفى داخل البنوك العاملة في مصر.
ويشمل التقرير كافة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات، في البنوك التالية "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".
ويشمل التقرير كافة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات، في البنوك التالية "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١تعد أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي يوميًا، لذلك نستعرض لكم أسعار الدينار، كما هو موضح بالأتي:
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليومسجل الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٦٢٤ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوموصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم، عند الشراء ٥١.٨٢٥٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٣٢١٧ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليومبلغ سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء ٤٨.٩٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٣ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليومسجل سعر الدينار، اليوم، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٦٥٨ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوموصل سعر الدينار، في cib، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢٤٩٤ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليومبلغ سعر الدينار، اليوم، عند الشراء ٤٩.١١٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٧٨ جنيه مصري.
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