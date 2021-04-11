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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11-4-2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:52 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١، ولديكم خلال التقرير كل ما يحتاجة القارىء المصرى والعربي عن أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بحسب أخر تطورات السعر المصرفى داخل البنوك العاملة في مصر.

ويشمل التقرير كافة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات، في البنوك التالية "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ١١-٤-٢٠٢١

تعد أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي يوميًا، لذلك نستعرض لكم أسعار الدينار، كما هو موضح بالأتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٦٢٤ جنيه مصري.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم، عند الشراء ٥١.٨٢٥٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٣٢١٧ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء ٤٨.٩٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٣ جنيه مصري.

سعر  الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم 

سجل سعر الدينار، اليوم، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٦٥٨ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر الدينار، في cib، عند الشراء ٤٩.٠٥١٣ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢٤٩٤ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدينار، اليوم، عند الشراء ٤٩.١١٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٧٨ جنيه مصري.

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سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعره عند الشراء ٤٨.٥٤٦٠ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٢١١٤ جنيه مصري.

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