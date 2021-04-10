وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، السبت، بجولة شملت مستشفيات كفر سعد المركزى وكفر البطيخ تفقد خلالها أقسام العزل والحضانات والرعاية المركزة.وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين وعقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى ولجان التمريض والجودة ومكافحة العدوى والصيانة والسلامة والصحة المهنية وناقش معهم تطبيق البرتوكول العلاجي لمرضى كورونا وترشيد استهلاك الأكسجين والمستلزمات.كما أكد عبد الجواد حُسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الدعم النفسي للمرضي ورافقه في الزيارة الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط وسمير العزبي مدير إدارة التموين الطبي.