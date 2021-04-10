بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.أسفر الحادث عن إصابة إيمان عز العرب محمد ٦٦ سنة، القليوبية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ندي حمدي زكي، ١٢ سنة، مقيمة القليوبية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد حمدي زكي سنتين مقيم محافظة القليوبية، جرح قطعى بالوجه واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منار حمدي زكي ١٦ سنة القليوبية، اشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمدي زكي عبدربه ٣٧ سنة، القليوبية، جرح قطعى بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، إبراهيم شحاته محمد ٣٩ سنة، القليوبية، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.