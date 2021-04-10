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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 11:42 م
سمبوسك
سمبوسك
سارة ساويرس
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تفصلنا ساعات لبدء شعر رمضان الكريم، حيث الصيام ولمة العائلة على مائدة الإفطار، ولهذا نقدم لكم تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.
المقادير:
لفة سمبوسك
نصف كيلو بطاطس مسلوقة
نصف كوب بسلة مسلوقة
نصف كوب جزر مبشور
2فلفل رومي مكعبات
2ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
2بصل مفروم
3فص ثوم مفروم
نصف م ص زنجبيل مفروم
2ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة كاري
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير:
-نحضر "ووك" ونضعها على النار ثم نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والزنجبيل ونقلب لمدة 3 دقائق.
-نبدأ بإضافة البطاطس والبسلة والجزر والفلفل الرومي ونقلب على نار عالية لمدة 3 دقائق.
- ثم نضيف الكاري والكركم والملح والسكر والكزبرة الجافة ونقلب ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد تماما.

-وفى الخطوة الأخيرة نحشو السمبوسك بالحشوة ونغلقها على شكل مثلث ونغلفها ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام فى الافطار فى أيام شهر رمضان.
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان
تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان

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