المقادير:

طريقة التحضير:

تفصلنا ساعات لبدء شعر رمضان الكريم، حيث الصيام ولمة العائلة على مائدة الإفطار، ولهذا نقدم لكم تفريز سمبوسك بالخضروات استعدادا لرمضان، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.لفة سمبوسكنصف كيلو بطاطس مسلوقةنصف كوب بسلة مسلوقةنصف كوب جزر مبشور2فلفل رومي مكعبات2ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة2بصل مفروم3فص ثوم مفرومنصف م ص زنجبيل مفروم2ملعقة كبيرة زيتملعقة كبيرة كارينصف ملعقة صغيرة كركمملحفلفل أسود-نحضر "ووك" ونضعها على النار ثم نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والزنجبيل ونقلب لمدة 3 دقائق.-نبدأ بإضافة البطاطس والبسلة والجزر والفلفل الرومي ونقلب على نار عالية لمدة 3 دقائق.- ثم نضيف الكاري والكركم والملح والسكر والكزبرة الجافة ونقلب ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد تماما.-وفى الخطوة الأخيرة نحشو السمبوسك بالحشوة ونغلقها على شكل مثلث ونغلفها ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام فى الافطار فى أيام شهر رمضان.