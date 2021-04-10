السيطرة على حريق شقتين بمنطقة القطامية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في شقتين سكنيتين بجوار الطريق الدائري بمنطقة القطامية دون وقوع أى إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بجوار الطريق الدائري بمنطقة القطامية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى، بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.