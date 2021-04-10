السيطرة على حريق منزل ببولاق الدكرور

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في منزل ببولاق الدكرور، دون وقوع إصابات.كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في منزل ببولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين حريق شقة سكنية امتد إلى شقة أخرى في منزل، تمكنت القوات ومن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.