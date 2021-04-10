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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كان سكران».. نيابة تلا تحبس عاطلًا هشم رأس أمه وزوجته

السبت 10/أبريل/2021 - 11:00 م
حبس
حبس
ولاء القاضى
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أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية بتجديد حبس «م.ص» عاطل غرس سكينا في رأس زوجة شقيقه، واعتدي على أمه بالضرب 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن المقدم محمد النحاس بمدرية أمن المنوفية من القبض على عاطل تعدى على زوجة أخيه ووالدته وإحداث حرج عميق في الرأس بسكين على غرار سيدة الساطور بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز تلا بتلقي بلاغا من الأهالي في «م، ص» ٣٠ سنة عاطل ضرب «ن، م» 25 سنة ربة منزل زوجة أخيه والأم «أ، ع» ٦٠ سنة ربة منزل ووالدته وبآلة حادة استقرت في الرأس مما أدى إلى خطورة حالتهما الصحية.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم محمد النحاس أن المتهم كان في حالة سكر تام وضربهما بسكين أحدث جرحا إلى آخر الرأس، وتمكنت مستشفى المخ والأعصاب في منوف من إنقاذ الحالتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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