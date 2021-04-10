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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات مهرجان الفيلم القصير بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:03 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهد مركز الحرية للإبداع وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة، في آخر أيام فعاليات المهرجان الذي استمر على مدار 6 أيام متتالية.

جاء الاحتفال بختام المهرجان وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي و50٪ من سعة المسرح بمركز الإبداع.

وكرم المهرجان خلال الحفل المخرجةالدكتورة دينا عبد السلام بحضور المنتج محمد العدل، والدكتور وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، كما تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

شارك في المهرجان أفلام من ١١ دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق، في ٤ مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.

ووجه محمد محمود، رئيس مهرجان، الشكر إلى جمهور الإسكندرية، الذي ساهم في استمرار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكما وجه الشكر لوزارة الثقافة على دعمها ومحافظ الإسكندرية، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

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