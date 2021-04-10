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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة تشغيل مطار الريان.. مسئولون يمنيون: «شريان جديد للحياة»

السبت 10/أبريل/2021 - 10:37 م
تشغيل مطار الريان
تشغيل مطار الريان
سميرة إبراهيم
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توقفت الملاحة الجوية 6 سنوات في مطار الريان في اليمن منذ أن استولى تنظيم القاعدة على المنطقة، إلا أن الإمارات تكفلت بإعادة تأهيله بعد طرد الجماعات الإرهابية، وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، أن مطار الريان سيكون جاهزا لاستقبال ومغادرة الرحلات المدنية قريبا. وبحسب وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، فقد استكملت الوزارة الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي بكامل قدرته، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام في اليمن خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مطار الريان يشكل شريان هام في تفعيل النقل الجوي الداخلي والخارجي، وتخفيفا لعبء الضغط على مطاري عدن وسيئون، خاصة مع فرض الحظر على بعض المطارات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضح النهاري أن مثل هذا الإنجاز مهم في ظل اقتراب اليمن من عتبات السلام والحوار السياسي من خلال المبادرة السعودية التي تتجه إلى تخفيف جزية الحصار على الموانئ والمطارات.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، في تصريح لـ"الدستور"، أن مطار الريان يكسب أهمية قصوى في حياة المحافظة والوطن كله، موضحا أن سبب تأخير افتتاحه حتى الآن يرجع إلى تدمير تنظيم القاعدة الإرهابي البنية التحتية للمطار.

وأوضح محافظ حضرموت، أن تأهيل المطار حدث بجهود دول التحالف عامة ودولة الإماراتبشكل خاص والتي تحملت مسئولية إعادة التأهيل بالإضافة إلى بناء صالة جديدة بشكل كامل.

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