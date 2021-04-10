«لقاح فعال».. «سينوفاك» يوفر حماية ضد سلالة كورونا البرازيلية

قالت دراسة برازيلية حديثة إن اللقاح الصيني ضد كورونا "كوفيد-19" يوفى حماية ضد السلالة البرازيلية من الفيروس.وأشارت النتائج الأولية من دراسة كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية البرازيلية إلى أن جرعة واحدة من لقاح "سينوفاك" الذي طورته شركة صينية، لا يزال فعالًا بنسبة 50% ضد أعراض السلالة "P.1" وهي سريعة الانتقال والعدوى.وأوضحت الدراسة أن تلك النسبة هي نفسها تقريبا التي شهدتها التجارب السريرية مع جرعتين من سينوفاك ضد السلالات السائدة من فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني أن السلالات الجديدة التي تحور لم تقوى على التهرب من ذلك اللقاح أو التقليل من فعاليته.في السياق ذاته، قال خوليو كرودا الطبيب والباحث في مؤسسة "أوزوالدو كروز" البرازيلية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه أخبار جيدة جدًا وتدعم استمرار استخدام هذا اللقاح الصيني في البرازيل ودول أخرى، كما أن الحماية التي يوفرها قد تكون أفضل بعد الجرعة الثانية، وما زالت دراستنا مستمرة".وأوضح أنه رغم أن فاعلية اللقاح 50% حتى الآن، إلا أنها نسبة جيدة بما يكفي للحد من انتشار المرض داخل البرازيل، بينما لا توفر اللقاحات الأخرى نسبة الحماية هذه ضد المتغير البرازيلي من الفيروس.وأضاف أنه سيوفر سينوفاك حماية أكبر بكثير ضد الأعراض الشديدة وحالات الوفاة، مقارنة بالحالات الأكثر اعتدالًا من كوفيد-19، مشيرا إلى أنه قد لوحظ ذلك في تجربتين لفعالية الجرعات في البرازيل ودول أخرى.وأجرى معهد "بوتانتان" الحكومة البرازيلي للأبحاث، علل ذلك اللقاح، وقال عالم الأوبئة ريكاردو بالاسيوس، الذي أجرى اختبارات المصل: "هذه ليست مصادفة، وهذا تأكيد على أن اللقاح فعال في سيناريو وجودومتغير جديد من سارس-كوفيد-2".وأوضحت الدراسة البرازيلية أن سينوفاك قد يكون أفضل لتطعيم المواطنين، حيث تأتي بيانات التجربة الجديدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين بشدة للفيروس، إذ قال برونو فيلاردي اختصاصي أمراض المناعة في معهد السرطان بالبرازيل: "من المحتمل أن تكون الفعالية أعلى مما تظهره الدراسة الأولية".وشملت الدراسة بيانات طبية من 67718 عاملًا في مجال الرعاية الصحية البرازيلية، يمثل الفيروس المتحور منها 75%.وركز الباحثون على 2656 إصابة من بين العاملين الصحيين، وقسموهم إلى مجموعتين للحصول على نتيجة أدق فيما يخص مقاومى اللقاح لفيروس كورونا المستجد.