مصرع طفل غرقًا في ترعة بالمنوفية

لقى طفل 7 سنوات مصرعه غرقًا في ترعة بإحدى القرى التابعة لمركز تلا بالمنوفية، السبت، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لبيان ملابساتها، وسؤال الشهود وأقارب الطفل.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع طفل، يدعى «م.أ.ع.»، 7 سنوات، غرقًا في الترعة المارة بقرية بروي، بدائرة مركز شرطة تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وبالعرض على النيابة أمرت بدفن جثة الطفل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.