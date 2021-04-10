القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اختتمت اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري لافت، مع وجود عدد من الصحفيين والنقاد الذي كان لهم دورا بارزا في تغطية أيام المهرجان وإدارة النقاش مع صناع الأفلام المشاركين.قدم المنتج محمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل مع المخرج محمد محمود تكريم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للمخرجة الدكتورة دينا عبد السلام خلال حفل ختام الدورة السابعة.دينا عبد السلام مخرجة ومنتجة مصرية من محافظة الإسكندرية، أنتجت جميع أفلامها بميزانيات منخفضة للغاية باستخدامها الموارد والمواد المتاحة بشكل خلاق لتغطية نفقاتها.وقد أعلنت لجنة التحكيم الرسمية نتائج مسابقة الأفلام الروائية خلال حفل الختام الذي أقيم بمركز الإبداع، وجاءت كالتالي:جائزة هيباتيا الذهبية لأفضل فيلم "يوم عادي جدا" للمخرج انس زواهري - سوريا.جائزة هيباتيا الفضية لثاني افضل فيلم "توك توك" للمخرج محمد خضر - مصر.تنويه خاص للكاتب رضا صديقي لمعالجة فيلم "سيرانو" للمخرج رضا صديقي وصلاح إسعاد - الجزائر وفرنسا.شهادة تقدير لمدير التصوير محمد شون عن فيلم "في السابع والعشرون من مايو لهذا العام" للمخرج مراد.نتائج مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.أما مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن نتائج أفلام الدورة السابعة.وجاءت النتائج كالتالي:جائزة هيباتيا الذهبية لاحسن فيلم وثائقي كرة العكاكيز للمخرج إياد الاسطل (فلسطين).جائزة هيباتيا الفضية لثاني احسن فيلم لم تكن وحيدة للمخرج حسين الاسدي (العراق).تنويه خاص لفيلم جميلة في زمن الحراك للمخرج حراث عبدالرحمان (الجزائر - فرنسا).وفي مسابقة أفلام التحريك حصد "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" على الجائزة الذهبية، و"تحت الظل" للجائزة الفضية، وتنويه خاص لفيلم القدر.أما مسابقة الطلبة:حصد فيلم "عزيزتي ليلى"، والجائزة الفضية مناصفة بين فيلمي "رولوكوستر" و"ع الهوا".على جانب آخر؛ شهدت أيام المهرجان إلتزاما لافتا بالاجراءات الإحترازية الصحية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد، وأخلص فريق العمل على تعقيم القاعات وتوفير مستلزمات الوقاية قبل وأثناء العروض.وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الامارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.وتتكون ادارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.