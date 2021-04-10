«الزراعة» تجهز المجازر وتزودها بالأختام للتفتيش على اللحوم

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة استعدادها لشهر رمضان وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بالأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة.وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وقيام إدارة التفتيش على اللحوم بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، والتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين الذين يذبحون حيواناتهم خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية.وأشار إلى متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي وكذا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ، وتداول المنتجات الغذائية التى لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصًا على سلامته.وأوضح أن الهيئة تشرف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، وتكثف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم؛ نظرا لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطرا داهما على صحة المستهلك.