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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تغذية تقدم 10 نصائح لنظام غذائي صحي في أول أيام شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 10:16 م
نظام غذائي
نظام غذائي
سارة ساويرس
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تفصلنا ساعات عن بدء شهر رمضان الكريم، وخلال أيامه الأولى يعاني الكثير من الصائمين من الصداع بسبب تغيير النظام الغذائي والصيام، ولهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة التغذية، دكتورة جيهان الدمرداش حول بعض النصائح التي يجب اتباعها في يومنا خلال شهر رمضان حتي نجعل هذا الشهر المبارك جزء من نظام غذائي صحي لأجسامنا.

١- يجب الإكثار من شرب الماء والسوائل المغذية فاشربى ما لا يقل عن 8 -10 اكواب ماية يوميا واللجوء إلى العصائر مثل الكركديه والتمر الهندي والخروب مع مراعاة عدم الإكثار من السكر المضاف أو استعمال سكر دايت واستبدال السكر العادى بسكر بنى أو عسل طبيعى.

٢- يمكن الافطار على كوب من المياه بالعسل او مياه ومعها تمرة او 3 تمرات او كوب اللبن فالافطار ع السوائل اولا كما ذكرنا ثم تصلى المغرب والسنة ثم تبدئي بتناول وجبتك.

٣- ويراعي أن يكون الاكل ببطء أى تأخذ وقتك فى مضغ الطعام جيدا وهذا سيساعدك على تقليل كميه الاكل والشبع بسرعة.

٤- استبدل المقرمشات والشيبسى بالكورن فليكس مع البهارات ونبتعد عن كل المقليات ونضعها فى الفرن أي بدلا من تناول الفراخ بانيه مقليه يمكن وضعها فى الفرن وكأنها مشوية.

٥- تناول الفاكهه والخضروات في وجبة الإفطار وبعدها بساعتين كسناك ويجب الحرص علي ذلك حيث اننا كثيرا ما نغفل تناولها في شهر رمضان وننشغل باكل الحلويات فقط وعند الشعور بالجوع ممكن اللجوء للخضار باي كميه مثل الخس والجرجير والخيار.

٦- يراعي تقسيم الوجبات من بعد وجبة الافطار الي ثلاث وجبات صغيرة حتي لا تشعر بالخمول ومن اجل زياده حرق الجسم والمساعده علي انقاص الوزن.

٧- تحويل التغذية في رمضان إلي عادة غذائية سليمة عن طريق الاستفادة من بعض العادات الغذائية في هذا الشهر مثل تناول الأكل الأكثر فائده بعناصرها الغذائيه ومحتوياتها من فيتامينات كثيرة ولتي تعتبر اكله مضاد للاكسدة وهي الخشاف، المكون من التمر، التين المجفف، المشمش المجفف، القراصيا.

٨- عند السحور يجب الانتظار بعده اقل حاجه ساعة قبل النوم.

٩- الالتزام بأعمال المنزل تعويضا عن الرياضة واستغلال أى فرصة للمشى، ويمكنك ممارسة الرياضة قبل الافطار بساعة او ساعتين لانقاص الوزن بسرعة قائقة.

١٠- يمكنك أن تستبدل الحلويات ب لبن خالى الدسم وأطعمة دايت ودارك شوكلت لعشاق الشيكولاته.

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