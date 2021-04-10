براتب 1980.. القوى العاملة تطلب عمال إنتاج لشركة بشبرا الخيمة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بشبرا الخيمة، براتب يتراوح من 1620 حتى 1980 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 33731891، أو 44719662، والتواصل مع المدير المسئول جمال عبد الفتاح، أوالتوجه لمقر الشركة في 3 شارع المنتصر، شبرا الخيمة.