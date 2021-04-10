القدس: الاحتلال يقتحم العيسوية واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم البلدة وأطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واحتجز عددا من الشبان، ودقق في هوياتهم الشخصية، وأغلق مداخلها، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.