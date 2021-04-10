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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمعة العبادي: العلاقات الأردنية الإماراتية شكلت ضمانا قويا للاستقرار في المنطقة

السبت 10/أبريل/2021 - 09:43 م
جمعة عبدالله العبادي
جمعة عبدالله العبادي
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أكد سفير الأردن لدى الإمارات جمعة عبدالله العبادي، أن العلاقات الإماراتية الأردنية شكلت عبر عقود ضمانا قويا للأمن القومي العربي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم نظرًا لتطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا.

وقال السفير الأردني -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، إن مشاركة الإمارات في احتفالات المملكة بمئويتها يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات المشتركة جاءت من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين ولجنة مشاورات سياسية ولجان فنية ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية- الإماراتية حيث عملت هذه اللجان على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأوسع في العلاقات الثنائية ولمواجهة التحديات في المنطقة بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد سفير الأردن بالإمارات، أن هناك تواصل وتنسيق وتشاور مستمر بين الاردن والإمارات حول القضايا الإقليمية والدولية في ضوء تزايد حجم التحديات التي تواجه المنطقة العربية والتي تتطلب عملًا جماعيًا عربيًا مشتركًا وزيادة في التعاون والتنسيق وحل أزمات المنطقة بعقلانية وحكمة وتغليب الجهود الدبلوماسية وحماية المصالح العربية والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

ولفت العبادي إلى أن البلدين يرتبطان من خلال هذه اللجان بعدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تنظم العمل في كافة مجالات التعاون الثنائي وقد باتت دولة الإمارات شريكًا رئيسيًا واستراتيجيًا للأردن في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أن تعاون البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" شكل نموذجًا استثنائيًا حيث تم ارسال فريق طبي أردني لدعم الجهود الطبية في الدولة كما أرسلت دولة الإمارات 3 طائرات مساعدات تحمل 39.1 طنا من المواد والمستلزمات الطبية استفاد منها نحو 39100 عامل في المجال الطبي الأردني بالإضافة إلى انشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في مدينة العقبة المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 إضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين متوجها بالشكر إلى المسؤولين في القطاع الصحي في الدولتين وإلى خط الدفاع الأول الذي بذل ويبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الجائحة

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