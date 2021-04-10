عبير موسى: ندعم الأمن المائي لمصر.. و«الإرهابية» تسعى لهدم تونس

قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إننا ندعم الأمن المائي المصري ونقف بجانب الشعب المصري في هذه الأزمة.ونوهت «موسى» في اتصال هاتفي مع برنامج «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم، إلى أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر مهمة وينتظرها الشعب التونسي، واصفة العلاقات المصرية التونسية بأنها "مهمة على جميع المستويات".وأكدت أن مكافحة الإرهاب وجماعة الإخوان أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيس سعيد، مشددة على أن تجفيف منابع الإرهاب من أهم مطالب الشعب التونسي.واعتبرت أن الغاضبين من زيارة الرئيس التونسي إلى مصر هم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي كشف الوجه الحقيقي للجماعة، مشددة على أن الإخوان فكرهم ظلامي متطرف والشعب تونسي يرفضهم.وأشارت إلى أن حزبها يناضل ضد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، مبينة أن سياسة الإخوان أوصلت تونس إلى مرحلة الظلام والفساد الحكومي.وأضافت أن الجماعة لديها مخطط لتدمير الدولة؛ والحل في تونس هو إزاحة جماعة الإخوان من المشهد السياسي، لأن الجماعة أرادت تدمير الفن والإبداع والثقافة، كما أن لها مخططات لتفكيك الدولة ونحن نتصدى لها".