رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

400 مليون دولار لتطوير الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية بالجيش العراقي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:04 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
ا ش ا
طباعة
كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، اليوم السبت، عن تخصيصات وزارة الدفاع العراقية في الموازنة، فيما أكدت إمكانية تطوير الدفاعات الجوية بالجيش العراقي.

وقال عضو اللجنة بالبرلمان العراقي محمد حسين أبو ذر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تخصيصات جديدة رُصِدَت إلى وزارة الدفاع العراقية تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار لتطوير الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية بالجيش العراقي".

وأضاف أن "العراق لا يمكن أن يبقي على سلاح واحد مع التطور الحاصل في دول العالم"، مبينا أن "لدى الوزارة عقود سابقة وجديدة" وأن "موازنة وزارة الدفاع جيدة وممكن أن تغطي وتساعد على تطوير الدفاعات الجوية".

وكان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، قد صادق في وقت سابق، على الموازنة الاتحادية للعام 2021

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر