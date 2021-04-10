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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: القطاع الخاص داعم لكل الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 10:22 م
محرم هلال
محرم هلال
أسماء إبراهيم
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أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي كل يوم لصالح الشعب المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع المصري دائمًا.

وأضاف «هلال» في تصريح لــ"الدستور"، أن القطاع الخاص يقف دائمًا وراء الحكومة والرئيس السيسي وندعمه في كل الإجراءات التي يتخذها لصالح مصر، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن جائحة كورونا أثرت على اقتصاديات بلدان كبرى، بينما لم تؤثر على مصر بشكل كبير، وذلك يرجع إلى تعامل الحكومة المصرية بطريقة احترافية شديدة، وبفضل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية.

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