النمسا: بعد المحادثات مع روسيا يمكننا الآن شراء لقاح «سبوتنيك في»

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم السبت، أن المفاوضات بين النمسا وروسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد انتهت، وقال "يمكن للنمسا الآن شراء هذا اللقاح".وأشار كورتز -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن لقاح "سبوتنيك في" سيكون مُعزِّزا إضافيا لحملة التطعيم في النمسا، التي ستحصل على مليون جرعة من هذا اللقاح الروسي، مضيفا أن مفاوضات العقد الفعلي قد انتهت مما يعني أن الشراء للنمسا ممكن الآن.وكانت وكالة أنباء "تاس" الروسية قد ذكرت أمس أن النمسا تأمل في الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" في أقرب وقت ممكن، لكن يمكنها تسجيله بشكل مستقل وتبحث حاليا عن طرق للقيام بذلك.وقال مصدر في الحكومة النمساوية، في تصريحات لوكالة تاس: "نحن على وشك إبرام عقد مع روسيا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مضيفا أنه يتعين على النمسا إما انتظار شهادة وكالة الأدوية الأوروبية للقاح الروسي أو تسجيلها بشكل مستقل عبر منظمتها الوطنية.وقالت المستشار الفيدرالي للنمسا في أواخر مارس إن فيينا تجري محادثات مع موسكو بشأن احتمال شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" لتطعيم 500 ألف شخص، ويمكن توفير اللقاح في ثلاث شحنات في أبريل ومايو ويونيو 2021، وقد وقع الجانبان بالفعل اتفاقية بشأن ذلك.من جانبها، ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية في 4 مارس أنها بدأت إجراءات تقييم لقاح "سبوتنيك في" للنظر في امتثاله لمعايير الكفاءة والسلامة والجودة في الاتحاد الأوروبي، وتتوقع الوكالة أن تسجيل اللقاح الروسي قد ينتهي بحلول أواخر مايو.