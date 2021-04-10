قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، وذلك فى إطار الإحتفال بمناسبتى يوم اليتيم وحلول شهر رمضان المبارك.حيث أقيمت ورش حكي مع الأطفال تناولت قصة الطفل اليتيم عن سيرة سيدنا محمد "ص" بقلم ورسوم شوقي حسن إعداد مصطفي محمد، بجانب سرد لقصة أخرى بعنوان "الفتي اليتيم وزعيم العصابة" تأليف محمد إبراهيم سليم وهي تحكي قصة كفاح طفل طالب للعلم ذهب إلي بغداد لطلب العلم بعد وفاة أبيه، وكان لا يقول إلا الحق وكان صدقه سببا في نجاته من اللصوص.إلى جانب ورشة فنون تشكيلية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك واكتشاف مواهب في الموسيقي والغناء والفنون الشعبية، وورشة لحرفة التلي قدمتها الفنانة ياسمين جاد، والتي قامت بتطريز فانوس رمضان علي قماش التلي.بالإضافة لورش تصنيع فانوس رمضان بخامات بسيطة، كما أقيمت ورشة تنمية بشرية حاضرها جوزيف ثابت بعنوان "فريق واحد"، بالإضافة إلى ورشة خط عربي تم من خلالها تعليم الاطفال كتابة "اللهم بلغنا رمضان" بخط الثلث تدريب الفنانة إيمان حسن، بجانب مسابقات ثقافية متنوعة.فى إطار إحتفالات القصر بيوم اليتيم قدمت فرقة الموسيقي والكورال مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "المصطفي، أهلا رمضان، رمضان جانا"، بالإضافة لمجموعة من التابلوهات الاستعراضية لفرقة الطفل للفنون الشعبية تضمنت تابلوهات غنائية راقصه منها "التنورة، العصايا، الحجالة، النوبي والوطنى".كما قدم القصر سرد قصة قصيرة بعنوان "رفقًا باليتيم" وعرض لحلقة من المسلسل الإذاعي "مال اليتيم" تأليف عزت المشد إخراج أحمد أبو زيد، بجانب عرض لفيلم تسجيلي قصير عنهم وكيف إستطاعوا تحويل مشاعرهم باليتم إلي نقطة انطلاق وقوة دافعة للأمام وكيف تحدوا ذلك، وأكبر مثال سيدنا محمد "ص" وسيدنا موسي وسيدنا عيسي والكثير من العظماء.وفي مجال نادي الأدب للطفل أقيمت ورش عن القصة القصيرة تناول خلاها القاص عاطف العزازي تاريخ القصة والقصة القصيرة وتعريفهما وعناصرهما وتاريخ ظهورهما وخصائصهما في مصر والوطن العربي، وتحدث عن كتاب قصة الطفل والرواد الأوائل الذين كتبوا قصص للطفل، موضحا أن القصة القصيرة عناصرها الفكرة أو المغزي والحدث الذي يبرز الصراع والزمان والمكان والأشخاص والاسلوب الذي تكتب به القصة القصيرة والبداية والوسط والنهاية، ولا يحتمل فيها تطويل زمني ولا تعدد للحدث الزمني او الاماكن بعكس الرواية ممتدة الزمن والمكان والأحداث وغيرها، بالإضافة إلى ورشة لتعليم التفصيل والخياطة وكيفية عمل الباترون من أجل تمكين الفتيات ثقافيا واجتماعيا ومهنيًا.