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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشأت الفندقية» تدعوا أعضائها لتوفير إقامات مجانية لأسر الشهداء

السبت 10/أبريل/2021 - 09:33 م
ماجد فوزي رئيس مجلس
ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية
فاتن غلاب
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دعا ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية أعضاء الجمعية العمومية إخطار الغرفة بمدى إمكانية تقديمهم لإقامات مجانية شاملة الوجبات لأعضاء صندوق أسر الشهداء والضحايا.

وقال «فوزي» في منشور دوري تم تعميمه على جميع أعضاء الغرفة، إن مجلس الإدارة ناقش الأمر ورأي ضرورة مخاطبة الفنادق الأعضاء للوقوف على مدى إمكانية تقديم إقامة مجانية بالوجبات كمساهمة من الفنادق لأعضاء الصندوق من أسر الشهداء والضحايا وإنه في حالة تعذر ذلك فيمكن للفنادق موافاة الغرفة بعرض متميز بأسعار مخفضة في هذا الخصوص مع تحديد الأوقات المتاحة لدي فندقكم الموقر لتقديم هذه الليالي.

يأتي هذا التحرك من قبل  الغرفة في إطار التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية بالتأكيد على كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بتكريم أسر شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وفي ضوء ما جاء بالقانون رقم 4 لسنه2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الفئات المذكورة والصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

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