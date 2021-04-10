«دايت عائلي».. تناول الطعام مع الأحبة يحمي من السمنة

كشفت دراسة جديدة عن عادات الأكل والصحة، أن مشاركة وجبة مع أحبائك تقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويمكن أن تحسن صحتك العامة، وفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى.وأجرى باحثون من جامعة كاتالونيا المفتوحة مقابلات مع 12 عائلة من الوالدين مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا في أوقات وجباتهم والصحة العامة.ووجد الباحثون، أن روتين الوجبات العائلية، مثل مشاركة الطعام، والجلوس حول طاولة بدون أجهزة رقمية أو إجراء محادثة ممتعة، مفيدة للحماية من خطر السمنة وكسب الوزن الزائد.وأوضح القائمين على الدراسة، أن لفيروس كورونا جانب إيجابى ويتمثل فى الجلوس اكثر مع الاسرة الامر الذى يعود بالنفع على الصحة النفسية والجسدية، بالإضافة الى توطيد العلاقة بين أفراد الاسرة.وتعتبر السمنة من الأمراض التى اصبحت تهدد الكبير والصغير، فوفقًا لأخر الإحصائيات، فأن حوالي 58 في المائة من النساء و68 في المائة من الرجال في العالم، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.وتشير الأبحاث إلى أن سريرًا واحدًا على الأقل من بين كل ستة أسرة في المستشفيات في العالم يستهلكه مريض السكري، والذي يعتبر من ثمار السمنة.كما تزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يجعلها السبب الأول للوفاة، كما تم ربط حمل كميات خطيرة من الوزن بـ 12 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة.