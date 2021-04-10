إصابة سائق بشركة النظافة على يد أحد الناشيئن بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر، القائمة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، إصابة أحد السائقين لديها بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض "قَطَر".وقالت الشركة، في بيان، إنه أثناء وجود سيارة الكشف المثبته بشارع محمد نجيب والخاصة بمنظومة الجمع السكني بالصفارة الجديدة التي تسعي للحد من ظاهرة النباشين، قام أحد النباشين بالاعتداء علي عامل النظافة الموجود بجوار السيارة وصعد لأعلى سيارة الشركة لفرز القمامة، وقام قائد السيارة بمحاوله إنزال النباش إلا أن الأخير تعدى على السائق محدثًا به جرح قطعي في يداه.أضاف المركز الإعلامي للشركة أنه تم إخطار قسم منتزة اول بالواقعة وأن هناك استجابة سريعة من وحده المباحث وجار تمشيط المنطقة للبحث عن الجاني، فيما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج وجار تحرير محضر بالواقعة من خلال إدارة الشؤون القانونية بالشركة.