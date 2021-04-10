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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العمارة وطبيخ الصعايدة».. إصداران جديدان للدراسات الشعبية بقصور الثقافة

السبت 10/أبريل/2021 - 10:15 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثا عن سلسلة الدراسات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "العمارة الشعبية والتغير الثقافي في صعيد مصر" للباحث محمد شحاتة العمدة.

يقدم هذا البحث خامات البناء في العمارة الشعبية بريف صعيد مصر، مثل: البوص والغاب والطين والطوب اللبن والأحمر، التي استخدمت للسكن والضيافة، وتخزين الاحتياجات، ودفن الموتى والعبادة، وتربية الماشية والطيور. ويعرض لعمارة الحضر بمركز البداري من عصور ما قبل الأسرات حتى العصر الحديث، ثم يرصد التغير -من خلال الجمع الميداني- الذي حدث في مكونات وخامات وأغراض البناء؛ حيث تعرضت العمارة الشعبية لعوامل التغير الثقافي في المجتمع محل البحث ومنها: الهجرة إلى الخارج، ووسائل الاتصال الحديثة، وارتفاع مستوى التعليم، والزيادة السكانية وتغير شكل العائلة، وزيادة خدمات البنية التحتية. كما يتناول تراث الجماعة الشعبية المرتبط بالعمارة من معتقدات وعادات، وتراث شفاهي من أغان وأمثال شعبية.

وصدر عن السلسلة أيضا كتاب "طبيخ الصعايدة".. دراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط، للباحث والشاعر الكبير درويش الأسيوطي.

يؤكد "الأسيوطي" خبير التراث الشعبي أن "المطبخ" هو تعبير عن الثقافة التي أنتجته وتجسيد لقيم المجتمع ونظرة إنسانه إلى العالم، كما أنه يزخر بالوثائق التي يستطيع الدارسون أن يفسروها مثلما يفسرون نصا أدبيا أو فنيا، ويختبر تلك النظرة في هذه الدراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط، وهي المنطقة التي تشغلها محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ويوفر الأدوات اللازمة للنظر في الوصفات في سياقها الثقافي ويتفحص الأطعمة المألوفة لاسيما صناعة أنواع الخبز وتقنيتها، ويقدم طرائق تخزين الطعام واستهلاكه ويعرض تحضير الوصفات.

سلسلة الدراسات الشعبية تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمد السيد، المراجعة اللغوية محمد منصور وأحمد مصطفى، الغلاف للفنانة نسرين محمود.

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