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الثقافة

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

السبت 10/أبريل/2021 - 10:00 م
قصور الثقافة تحتفى
قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم
ايهاب مصطفى
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في إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بيوم اليتيم، نظمت الهيئة بفرع ثقافة الوادى الجديد، ورشة رسم على الوجه للاحتفال بيوم اليتيم بعنوان "يلا نفرح، ابتسامتكم تساوي حياة"، وذلك بقصر ثقافة موط.

كما أقام بيت ثقافة بلاط ورشة حكي بعنوان "أمنيات وفرح فى عيون أطفالنا اليتامى" ناقشها ناصر عبدالحافظ، كما عقد بيت ثقافة الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان "رعاية اليتيم واجب اجتماعي" حاضرها أحمد زكي زوام، وتناول فيها كيفية معاملة الطفل اليتيم، والبحث على رعاية الأيتام.

فيما أعد بيت ثقافة القصر مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز للأطفال اليتامي، وتم عمل مجلة حائط عن يوم اليتيم بمكتبة الطفل والشباب بباريس، وبمناسبة الربيع أقيمت العديد من ورش الرسم والتلوين فى كل من بيت ثقافة بولاق ومكتبة شرق بولاق.

كما تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بأستخدام الفوم بقصر ثقافة الطفل بالخارجة بجانب ورشة حكى بعنوان "الأم هى الممر الأمن للعبور للجنة" مع سلوى مصطفى، كما ناقش بيت ثقافة صنعاء كتاب "جدتى لحن جميل" تأليف حسن نور، ناقشته إنتصار حسن، بجانب عمل مجلة حائط.

ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب "دليل الرشاقة" تأليف محمد على قرنى، ناقشته صفية محمد، بالإضافة لورشة رسم بعنوان مظاهر الإحتفال بشهر رمضان"، بجانب مناقشة كتاب "مكارم الأخلاق" للمؤلف مجدي السيد إبراهيم، ناقشه أحمد توفيق وكتاب بعنوان "الثواب والعقاب" للمؤلف أحمد بديوي، ناقشه أحمد ابو الحسن، كما نفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى بعنوان"سيناء وطنى" قدمها أشرف حسن.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة إسبوع ثقافي بمناسبة اعياد المرأة، تضمن محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة فى تربية النشىء"، حاضرها محمد جبريل بجانب عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين بالفرافرة، ورشة فنون تشكيلية، محاضرة ثقافية بعنوان "كيف نتعلم من أم الشهيد"، حاضرها أحمد السعيد إبراهيم إلى جانب أمسية شعرية لنخبة من الشعراء والمبدعين.

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