النمسا تعتقل 14 في مظاهرة ضد قيود مكافحة كورونا

اعتقلت الشرطة النمساوية 14 شخص خلال مظاهرات في فيينا، اليوم السبت، ضد لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حوالي ثلاثة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة.وذكرت الشرطة أن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل لمنع متظاهرين من اختراق الحواجز والاشتباك مع متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة مضادة.وتم إغلاق فيينا ومناطق أخرى في شرق النمسا منذ أبريل بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.