رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كورونا يلغي احتفالات الصوفية برؤية هلال رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 09:52 م
احتفالات الصوفية
احتفالات الصوفية
كتب : عمرو رشدى
طباعة
أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية تشديدات لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية في المحافظات بضرورة التأكيد على كافة مريدي واتباع الطرق الصوفية بإلغاء المسيرة الصوفية للاحتفال برؤية شهر رمضان لعام 1442 هجريًا، والمعروفة صوفيًا بـ«موكب الرؤية» وإعلاميا بـ «الموكب الصوفي».

جاء قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفق إجراءات الدولة الاحترازية بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وجرت العادة أن يخرج مريدو الطرق الصوفية في مسيرة سيرًا على الأقدام من مسجد صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، إلى مسجد الحسين بحي الجمالية، في يوم استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال رمضان ومن هنا جاء تسمية المسيرة بموكب الرؤية الذي يضم آلافًا من مريدي الصوفية.

ولدى الطرق الصوفية 3 مواكب صوفية سنويًا وهي رؤية شهر رمضان والمولد النبوي والاحتفال برأس السنة الهجرية.

وطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي مشايخ الطرق الصوفية بالقيام بدورهم والتأكيد على كل المريدين وأتباع الطرق الصوفية بإلغاء الموكب الصوفي خوفًا من قدوم العديد منهم لمسجد صالح الجعفري للاحتفال برؤية شهر رمضان.

كما طالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية من بينها التباعد الاجتماعي داخل المقار الرئيسية لكل طريقة صوفية في هذا اليوم.

موضوعات متعلقة

السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر