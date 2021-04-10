كورونا يلغي احتفالات الصوفية برؤية هلال رمضان

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية تشديدات لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية في المحافظات بضرورة التأكيد على كافة مريدي واتباع الطرق الصوفية بإلغاء المسيرة الصوفية للاحتفال برؤية شهر رمضان لعام 1442 هجريًا، والمعروفة صوفيًا بـ«موكب الرؤية» وإعلاميا بـ «الموكب الصوفي».جاء قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفق إجراءات الدولة الاحترازية بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وجرت العادة أن يخرج مريدو الطرق الصوفية في مسيرة سيرًا على الأقدام من مسجد صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، إلى مسجد الحسين بحي الجمالية، في يوم استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال رمضان ومن هنا جاء تسمية المسيرة بموكب الرؤية الذي يضم آلافًا من مريدي الصوفية.ولدى الطرق الصوفية 3 مواكب صوفية سنويًا وهي رؤية شهر رمضان والمولد النبوي والاحتفال برأس السنة الهجرية.وطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي مشايخ الطرق الصوفية بالقيام بدورهم والتأكيد على كل المريدين وأتباع الطرق الصوفية بإلغاء الموكب الصوفي خوفًا من قدوم العديد منهم لمسجد صالح الجعفري للاحتفال برؤية شهر رمضان.كما طالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية من بينها التباعد الاجتماعي داخل المقار الرئيسية لكل طريقة صوفية في هذا اليوم.