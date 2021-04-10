ضبط طن سمسم دون بيانات داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية من ضبط طن سمسم دون بيانات داخل مصنع خلال حملات على نطاق الإدارة، بناءً على تعليمات محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.قامت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، بشن حملات أسفرت عن ضبط مصنع لتجهيز وتعبئة السمسم، لحيازته منتجًا نهائيًا دون بيانات على العبوات المطروحة للتداول بالأسواق.تم التحفظ على 40 شيكارة سمسم زنة ٢٥ كجم بإجمالي واحد طن سمسم، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.