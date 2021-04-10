رئيس تونس يزور بعض المواقع الأثرية

زار قيس سعيد الرئيس التونسي بعض المواقع التاريخية برفقة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني بدءًا من المتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتح مؤخرًا، ومسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي.ويزور الرئيس قيس السعيد مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها منذ توليه منصبه في أكتوبر الأول 2019.ووفقًا لما جاء في البيان، فإن هذه الزيارة تندرج في "إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلًا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".