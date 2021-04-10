الهند وكازاخستان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

بحث وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، مع نظيره الكازاخستاني الفريق نورلان يرميكباييف، الذي يزور الهند حاليا، سبل دعم التعاون العسكري المشترك مع التركيز على التعاون الصناعي الدفاعي بين البلدين.وناقش الجانبان، بحسب بيان رسمي لوزارة الدفاع الهندية اليوم السبت، تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، من خلال التدريب والمناورات العسكرية المشتركة وبناء القدرات.وأشار البيان إلى أن المباحثات المشتركة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الهند وكازاخستان في آسيا الوسطى بهدف استكشاف التعاون الصناعي العسكري بين البلدين، مضيفا أن المباحثات شملت أيضا التقييم الإيجابي للتدريبات السنوية الهندية الكازاخستانية المشتركة.من جانبه، قدم وزير الدفاع الكازاخستاني الشكر للهند على إتاحة الفرصة للقوات الكازاخستانية للانتشار كجزء من الكتيبة الهندية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).