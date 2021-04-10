اليمن يقر إجراءات احترازية لمواجهة كورونا خلال رمضان

أقر اليمن عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره خلال شهر رمضان المبارك، بإحدى المحافظات.فقد أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة، برئاسة عبدربه هشلة، نقل سوق القات الرئيسي من داخل مدينة عتق إلى الموقع الجديد خارج المدينة والذي تم تشييده مؤخرًا، وإغلاق المحلات التجارية خلال شهر رمضان من الساعة 11 ليلًا حتى الساعة 8 صباحًا على أن يُستثنَى من ذلك المنشآت الصحية الخدمية ومحطات الوقود ومحلات قطع الغيار والبناشر والورش والبقالات.ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، شددت اللجنة على ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم كاملة في تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المخالفين.كما تبنت اللجنة عددًا من التدابير الهادفة لتنشيط عملها وتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها العملية في مكافحة وباء كورونا بالمحافظة على أكمل وجه.